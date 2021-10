Il retroscena. Il “grande centro” di Mastella. L’ex ministro punta sull’asse Lebro-Venanzoni (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Ora rifaccio il centro”. Le parole del rieletto sindaco di Benevento, Clemente Mastella, suonano come una chiamata alle armi. Soprattutto a margine della vittoria contro l’alleanza targata Pd-M55 nel capoluogo sannita. Al momento la strada per un progetto nazionale pare in salita. Ma in Campania i mastelliani cercano alleanze e sinergie per rafforzare l’embrione centrista. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Ora rifaccio il”. Le parole del rieletto sindaco di Benevento, Clemente, suonano come una chiamata alle armi. Soprattutto a margine della vittoria contro l’alleanza targata Pd-M55 nel capoluogo sannita. Al momento la strada per un progetto nazionale pare in salita. Ma in Campania i mastelliani cercano alleanze e sinergie per rafforzare l’embrione centrista. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

