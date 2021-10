Il primo ministro polacco si scaglia contro le istituzioni dell’UE definendole “Pericolose”, “Potere usurpatore che non hanno” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Vedi anche questo pezzo dell’AFP tramite Euractiv.com – Il polacco Morawiecki mette in guardia i leader dell’UE sulla minaccia al futuro del blocco . Oggi il premier polacco Morawiecki terrà un discorso al Parlamento europeo. Ieri ha preparato il terreno con una lettera pungente. Dall’articolo dell’AFP: Nella lettera di Morawiecki, ha affermato che il primato del diritto dell’UE “non è illimitato” e … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Vedi anche questo pezzo dell’AFP tramite Euractiv.com – IlMorawiecki mette in guardia i leadersulla minaccia al futuro del blocco . Oggi il premierMorawiecki terrà un discorso al Parlamento europeo. Ieri ha preparato il terreno con una lettera pungente. Dall’articolo dell’AFP: Nella lettera di Morawiecki, ha affermato che il primato del diritto“non è illimitato” e … proviene da Database Italia.

