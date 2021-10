Il piccolo centrodestra di Meloni e Salvini nella Villa Grande di Berlusconi

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Diin, di palazzo in palazzo, ilè finito a fare il punto post amministrative a. Appia Pignatelli, Roma dei Papi, di abusi e matrimoni di lusso, delcinema italiano. Dimora di Franco Zeffirelli, che ci visse - in comodato d’uso - fino ai recenti lavori di ristrutturazione. Proprietà di Silvio, che ci rientra sorridente lo scorso febbraio - con tanto di video sui social a immortalarne forma e gratitudine per uno striscione di benvenuto. Di lì a poche ore voterà la fiducia al governo Draghi. Poi dalla sua nuova scrivania presidenziale, tricolore d’ordinanza, bandiera Ue di prammatica, il Cav voterà il sì al recovery Fund. Avvolto come un cristo bizantino dall’oro dei tendaggi, della carta da parati, ...

Anche parte dell'elettorato di, tra Lega e Fratelli d'Italia, si è dimostrato ... Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci uncontributo ...Ma nel nostro "mondo Veneto", per parafrasare Fogazzaro, lo scontro che si è consumato per ...dalla linea fin qui seguita di eleggere sindaci appartenenti all'ala moderata del; da ...Di villa in villa, di palazzo in palazzo, il centrodestra è finito a fare il punto post amministrative a Villa Grande. Appia Pignatelli, Roma dei Papi, di abusi e matrimoni di lusso, del grande cinema ...La logica della gara tra i leader di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia per un voto in più non funziona. Si apre così il dibattito sulla ricerca di un «Prodi berlusconiano» ...