Il pensiero di Walter Sabatini: "Lui è il miglior attaccante della Serie A" (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il noto dirigente Walter Sabatini ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss e non ha perso l'occasione per parlare di mercato. "Giuntoli e De Laurentiis hanno chiuso un colpo magistrale, andando a prendere Anguissa, un calciatore acquistato dal Fulham retrocesso in Championship. Non era facile. Complimenti a loro. Anguissa, Napoli, Sabatini Il miglior attaccante della Serie A secondo Sabatini Walter Sabatini dopo aver elogiato il lavoro dei due uomini principali del Napoli rincara la dose dicendo: "Osimhen è il miglior attaccante del campionato per distacco. Aggiungo poi che la grande solidità della squadra azzurra parte da dietro, ha una grande difesa".

