Il Pensiero di Sant’Antonio per oggi 20 Ottobre 2021 – Video (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano:“Nell’umanità di Gesù il sangue dell’ira fu tramutato nel latte della misericordia”. O sapiente Sant’Antonio, che con la tua dottrina sei stato luce per la santa Chiesa e per il mondo, illumina l’anima mia aprendola L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano:“Nell’umanità di Gesù il sangue dell’ira fu tramutato nel latte della misericordia”. O sapiente, che con la tua dottrina sei stato luce per la santa Chiesa e per il mondo, illumina l’anima mia aprendola L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

AntonioCarrabi1 : RT @giuspal68: @AntonioCarrabi1 Nostro Signore Gesù Cristo, Maria Santissima Madre Sua e Madre nostra e Sant'Antonio ti assistano in tutti… - giuspal68 : @AntonioCarrabi1 Nostro Signore Gesù Cristo, Maria Santissima Madre Sua e Madre nostra e Sant'Antonio ti assistano… - zazoomblog : Il Pensiero di Sant’Antonio per oggi 14 Ottobre 2021 – Video - #Pensiero #Sant’Antonio #Ottobre #Video - KattInForma : Il Pensiero di Sant’Antonio per oggi 14 Ottobre 2021 – Video - SussyEgo : Cerco di non pensarci, di distrarmi, inganno me stessa in ogni modo, ma poi quell'immagine ritorna in un pensiero d… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensiero Sant’Antonio Il Pensiero di Sant’Antonio di Padova per oggi 8 Ottobre 2021 – Video La Luce di Maria