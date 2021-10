Il Paradiso delle Signore, trama 20 ottobre: Anna e Salvatore si avvicinano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Attrazioni fatali e nuove intese caratterizzeranno la puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi, mercoledì 20 ottobre, come svela la trama. Innanzitutto, Umberto e Flora si ritroveranno sempre più vicini e complici e questo infastidirà Adelaide. La giovane figlia di Achille Ravasi, quando è approdata a Milano, ha perso le valige ed è andata al Paradiso a fare acquisti dove ha lasciato una cartellina con i suoi bozzetti proprio quando Vittorio era in cerca di una nuova stilista per sostituire Gabriella. Quando il direttore del grande magazzino si è imbattuto nei suoi modelli è rimasto molto colpito e ha deciso di proporle di diventare la nuova stilista dell'atelier. Flora, spiazzata dalla sua proposta, nonostante fosse in procinto di ripartire, alla fine ha deciso di accettare ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Attrazioni fatali e nuove intese caratterizzeranno la puntata de Ildi oggi, mercoledì 20, come svela la. Innanzitutto, Umberto e Flora si ritroveranno sempre più vicini e complici e questo infastidirà Adelaide. La giovane figlia di Achille Ravasi, quando è approdata a Milano, ha perso le valige ed è andata ala fare acquisti dove ha lasciato una cartellina con i suoi bozzetti proprio quando Vittorio era in cerca di una nuova stilista per sostituire Gabriella. Quando il direttore del grande magazzino si è imbattuto nei suoi modelli è rimasto molto colpito e ha deciso di proporle di diventare la nuova stilista dell'atelier. Flora, spiazzata dalla sua proposta, nonostante fosse in procinto di ripartire, alla fine ha deciso di accettare ...

