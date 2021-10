Il Paradiso delle signore | anticipazioni al 29 ottobre | Paola perde il bambino?

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) La VenereGalletti non è mai stata davvero al centrovicende de Il, ma presto avrà una story-line tutta sua. La signora Cecchi scoprirà di essere incinta, ma come rivelano leal 29, le cose non si metteranno affatto bene per lei., infatti, nel corso di unatante giornate lavorative, avvertirà un malore e rischierà dire ilche porta in grembo. Tuttavia, la tragedia verrà scongiurata grazie al provvidenziale intervento di Gloria che da ex ostetrica capirà subito la situazione. Il suo gesto, aprirà uno spiraglio di luce anche per lei visto che Ezio vorrà rincontrarla. Il...