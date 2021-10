Il Papa: “La vera libertà cresce con l’amore, ma non quello da telenovela” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Città del Vaticano – La vera libertà “si esprime pienamente nella carità” ed è “l’amore di Cristo che ci ha liberati ed è ancora l’amore che ci libera dalla schiavitù peggiore, quella del nostro io; perciò la libertà cresce con l’amore”. A dirlo è Papa Francesco durante l’Udienza Generale del mercoledì, questa mattina interrotta anche da un bambino che è salito sul palco per giocare col Pontefice (leggi qui). “Attenzione – ha avvertito il Santo Padre continuando il ciclo di catechesi sulla libertà -: non con l’amore intimistico, da telenovela, non con la passione che ricerca semplicemente quello che ci va e ci piace, ma con l’amore che vediamo in Cristo, la carità: ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Città del Vaticano – La“si esprime pienamente nella carità” ed è “di Cristo che ci ha liberati ed è ancorache ci libera dalla schiavitù peggiore, quella del nostro io; perciò lacon”. A dirlo èFrancesco durante l’Udienza Generale del mercoledì, questa mattina interrotta anche da un bambino che è salito sul palco per giocare col Pontefice (leggi qui). “Attenzione – ha avvertito il Santo Padre continuando il ciclo di catechesi sulla-: non conintimistico, da, non con la passione che ricerca semplicementeche ci va e ci piace, ma conche vediamo in Cristo, la carità: ...

