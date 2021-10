Il panno per la pulizia di Apple che costa 25 euro (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Foto: Apple)Oltre ai MacBook Pro da 14 e 16 pollici con notch, all’annuncio dell’arrivo in Italia di HomePod Mini e agli attesi AirPods 3, Apple ha riservato anche un’altra novità per i mercati internazionali a seguito dell’evento Unleashed del 18 ottobre. Una sorta di One more thing… insolita e passata quasi inosservata, ma non è il rumoreggiato iPhone Se di terza generazione e nemmeno la chimera AirPower quanto un panno per la pulizia. Che costa 25 euro. Ad accorgersi per primi del nuovo accessorio sull’Apple Store sono stati gli americani di 9to5Mac, che hanno scovato quello che viene presentato come un panno realizzato in un materiale morbido e non abrasivo per pulire in modo sicuro ed efficace tutti i tipi di display dei prodotti marchiati ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Foto:)Oltre ai MacBook Pro da 14 e 16 pollici con notch, all’annuncio dell’arrivo in Italia di HomePod Mini e agli attesi AirPods 3,ha riservato anche un’altra novità per i mercati internazionali a seguito dell’evento Unleashed del 18 ottobre. Una sorta di One more thing… insolita e passata quasi inosservata, ma non è il rumoreggiato iPhone Se di terza generazione e nemmeno la chimera AirPower quanto unper la. Che25. Ad accorgersi per primi del nuovo accessorio sull’Store sono stati gli americani di 9to5Mac, che hanno scovato quello che viene presentato come unrealizzato in un materiale morbido e non abrasivo per pulire in modo sicuro ed efficace tutti i tipi di display dei prodotti marchiati ...

Advertising

HDblog : RT @HDblog: Apple one more thing: c'è anche il panno per la pulizia in vendita a 25 euro - ilb4ttista : la apple davvero ha messo in vendita un panno per pulire i prodotti apple a 25€ - domenicobandoni : @RosiPolimeni Allora panno umido e lascia il ferro da stiro per almeno 15 - iMichaelProMax : @iMatteo_Pau che ne pensi del nuovo Apple Cloth 2, la nuova generazione del panno per le pulizie prodotto da Apple.… - kappaespada : @ValBazz É un rotolo di pasta ripieno di ricotta e spinaci. Si cuoce in acqua avvolto e legato in un panno per tenerlo compatto. -