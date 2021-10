Il nuovo singolo di Ghali in collaborazione con McDonald’s | tutti i dettagli di Wallah

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ildi, e ha finalmente una data. Il rapper milanese aveva giocato con i fan fino all’ultima ora, postando l’immagine di uno scheletro con la didascalia: “Aspettava il mio”. Ultimamentesi è più volte prestato come testimonial per grandi brand, da Benetton a. Per questo il rapper è stato attaccato da tanti hater.e gli hater Nelle storie di Instagramha risposto alle critiche furenti degli hater, che per la sua continua partnership con Benetton elo hanno accusato di vendersi alle multinazionali. La replica dinon si è fatta attendere: “Siete abbagliati da stron*ate”, scrive il rapper, e ...

Advertising

mengonimarco : 29.10.2021. #cambiaunuomo Il nuovo singolo da oggi è disponibile in presave e preadd: - WARNERMUSICIT : Il lunedì ci sembra molto più bello dopo questa notizia ?? 'Sol Y Mar' il nuovo singolo di @fedefederossi feat.… - RadioItalia : Il 29 novembre esce il nuovo singolo di Mengoni 'Cambia un uomo'! @mengonimarco - c6MobLuchino : raga esce il nuovo singolo di Ghali - SanremoAncheNoi : RT @RockRebelMag: #DuranDuran: guarda il video del nuovo singolo #Anniversary @duranduran -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo singolo

... che si terranno il prossimo aprile nell'ambito del tour promozionale a supporto delalbum "Broken Equipment", che sarà pubblicato in data 11 marzo, anticipato in questi giorni dal"......aspetti! In questo momento The Weeknd sta spopolando con il suo ultimo"Take My Breath" ai vertici delle classifiche anche qui in Italia. La canzone dovrebbe essere un assaggio del suo...Firenze, 20 ottobre 2021 - Sono 224 i nuovi casi di coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore e comunicati dalla Regione Toscana nella mattina di mercoledì 20 ottobre. Ancora molto alto, anche per e ...Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo Android 12, sistema operativo per smartphone disponibile già per Google Pixel.