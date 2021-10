Advertising

zazoomblog : Il nuovo Newcastle saudita esonera il tecnico Bruce - #nuovo #Newcastle #saudita #esonera - TMit_news : Il Newcastle cambia: Steve Bruce lascia. Nuovo tecnico non prima di sabato - xlollito : E se il nuovo allenatore del Newcastle fosse Gattuso? - fcin1908it : UFFICIALE - Newcastle, Bruce esonerato: 'Il nuovo tecnico nominato a tempo debito' - luca_petitti : Bene, ora che Steve Bruce ed il #Newcastle hanno sciolto il contratto che li legava, parte il casting per il nuovo… -

Numerosa la rosa dei potenziali candidati per la successione, da Frank Lampard a Roberto Martinez, mentre Antonio Conte, il cui nome era stato accostato di recente al, sembra essersi già ...ROMA - Con gli investimenti degli sceicchi all'orizzonte nelle prossime finestre di mercato, ilè già alla ricerca delallenatore. La guida tecnica di Bruce è saltata per i deludenti risultati che hanno portato la squadra al penultimo posto in classifica con soli 3 punti, tutti ...Newcastle, 20 ott. - (Adnkronos) - Steve Bruce non è più l'allenatore del Newcastle. Lo annuncia la stessa società inglese con un comunicato ...Il Newcastle ha deciso di esonerare Steve Bruce, confermando le voci degli ultimi giorni. La separazione con l’esperto manager è la prima mossa della nuova ricchissima proprietà saudita dei bianconeri ...