Il “no comment” su Al Pacino in Hunters 2 dal creatore della serie | primi dettagli sulla seconda stagione

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tutto tace su un possibile ritorno di Alin2. Nel corso di un’intervista con Entertainment Weekly, il produttore esecutivo Simon Kinberg e ilDavid Weil hanno svelato che le ripreseAmazon sono attualmente in corso. “Mi metterò nei guai per averlo detto, ma abbiamo completato la nostra parte delle riprese negli Stati Uniti e gireremo in Europa nei prossimi giorni”, ha detto Weil a EW. “Quindi, siamo molto nel pienoproduzione e spero che ad un certo punto parleremo l’anno prossimo dell’uscitadi”. Il grande villain di ...