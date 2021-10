Il Mondiale ogni due anni scatena la guerra: “Dodici Federazioni pronte a lasciare la Fifa” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il mondo del calcio è pronto ad implodere. Secondo quanto riportato dall’Associated Press, più di una dozzina di Federazioni europee starebbe valutando di lasciare la Fifa, come forma estrema di protesta contro il progetto dei Mondiali ogni due anni lanciato da Infantino e che dovrebbe concretizzarsi dal 2026. Una vera e propria minaccia di scissione del calcio europeo che potrebbe cambiare gli equilibri internazionali. La Uefa ha già sentito alcuni membri che stanno pensando di informare la Fifa della loro intenzione di ritirare l’associazione. Ceferin aveva già minacciato un boicottaggio della Coppa del Mondo se Infantino avesse portato a termine il suo progetto, che le stime dell’Uefa dicono costerebbe alle Federazioni europee 3 miliardi euro di perdite in quattro ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il mondo del calcio è pronto ad implodere. Secondo quanto riportato dall’Associated Press, più di una dozzina dieuropee starebbe valutando dila, come forma estrema di protesta contro il progetto dei Mondialiduelanciato da Infantino e che dovrebbe concretizzarsi dal 2026. Una vera e propria minaccia di scissione del calcio europeo che potrebbe cambiare gli equilibri internazionali. La Uefa ha già sentito alcuni membri che stanno pensando di informare ladella loro intenzione di ritirare l’associazione. Ceferin aveva già minacciato un boicottaggio della Coppa del Mondo se Infantino avesse portato a termine il suo progetto, che le stime dell’Uefa dicono costerebbe alleeuropee 3 miliardi euro di perdite in quattro ...

Advertising

AntoVitiello : #Maldini: 'Giocare il Mondiale ogni 2 anni non penso sia una buona idea. Mi auguro che FIFA voglia abbandonare ques… - CalcioPillole : Le Federazioni europee sono sul piede di guerra contro la #FIFA per il progetto del Mondiale ogni due anni. Dodici… - sportface2016 : Il mondo del calcio è pronto ad implodere. Il #Mondiale ogni due anni scatena una guerra politica: oltre dodici fed… - pilika06 : RT @NAMUCLlPS: oggi è la giornata mondiale per la lotta contro il cancro al seno quindi volevo ricordarvi di non sottovalutare ciò ma anzi,… - Fraa_Twt : RT @NAMUCLlPS: oggi è la giornata mondiale per la lotta contro il cancro al seno quindi volevo ricordarvi di non sottovalutare ciò ma anzi,… -