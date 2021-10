«Il Mondiale ogni due anni danneggerebbe le federazioni europee per 3 miliardi» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Mondiale ogni due anni promosso dalla Fifa danneggerebbe le federazioni europee per 3 miliardi di euro. E’ la stima effettuata dall’agenzia inglese Oliver e Ohlbaum, cui la Uefa ha commissionato uno studio “indipendente” per dimostrare dati alla mano che l’idea di Infantino è potenzialmente un disastro. Le conclusioni sono state presentate ai vertici delle 55 federazioni aderenti alla Uefa. Ne scrivono Le Monde e L’Equipe. Prevedono appunto fino a 3 miliardi di euro di perdite in quattro anni per le sole federazioni europee in caso di rimodulazione del calendario internazionale dovuta al nuovo Mondiale ogni due anni. Si ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ilduepromosso dalla Fifaleper 3di euro. E’ la stima effettuata dall’agenzia inglese Oliver e Ohlbaum, cui la Uefa ha commissionato uno studio “indipendente” per dimostrare dati alla mano che l’idea di Infantino è potenzialmente un disastro. Le conclusioni sono state presentate ai vertici delle 55aderenti alla Uefa. Ne scrivono Le Monde e L’Equipe. Prevedono appunto fino a 3di euro di perdite in quattroper le solein caso di rimodulazione del calendario internazionale dovuta al nuovodue. Si ...

