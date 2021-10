Il momento di Cr7: “Corre poco”, lui si carica: “Dimostreremo di che pasta siamo fatti” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il feeling con il gol è sempre lo stesso, decisamente contraccambiato: 5 reti in 7 partite tra campionato e Champions. Ma c’è chi, in Inghilterra, si pone questo interrogativo: non è che Cristiano Ronaldo segna perché rinuncia a difendere, facendo sfiancare i suoi compagni? Un interrogativo che gli addetti ai lavori si erano posti anche dalle parti di Torino, quando Cr7 vestiva la maglia della Juventus. Oltremanica, qualcuno ha provato a rispondere. Come il Daily Mail, che poche settimane fa ha pubblicato delle statistiche non proprio lusinghiere sul portoghese, con un titolo un pizzico ingeneroso: “Persino un portiere Corre più di lui”. Ronaldo in Champions League ha corso una media di 5,9 km a partita. Su 72 attaccanti che hanno giocato almeno 75 minuti, è al quart’ultimo posto. E in Premier le cose non vanno meglio, anzi: nessuno avrebbe pressato gli avversari meno ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il feeling con il gol è sempre lo stesso, decisamente contraccambiato: 5 reti in 7 partite tra campionato e Champions. Ma c’è chi, in Inghilterra, si pone questo interrogativo: non è che Cristiano Ronaldo segna perché rinuncia a difendere, facendo sfiancare i suoi compagni? Un interrogativo che gli addetti ai lavori si erano posti anche dalle parti di Torino, quando Cr7 vestiva la maglia della Juventus. Oltremanica, qualcuno ha provato a rispondere. Come il Daily Mail, che poche settimane fa ha pubblicato delle statistiche non proprio lusinghiere sul portoghese, con un titolo un pizzico ingeneroso: “Persino un portierepiù di lui”. Ronaldo in Champions League ha corso una media di 5,9 km a partita. Su 72 attaccanti che hanno giocato almeno 75 minuti, è al quart’ultimo posto. E in Premier le cose non vanno meglio, anzi: nessuno avrebbe pressato gli avversari meno ...

