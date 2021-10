Il mistero di Valerio | lo studente 17enne scomparso trovato morto al ' ponte dei suicidi'

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) La dirigente scolastica dell'istituto che frequentava, Cristina Costarelli, aveva evidenziato a Leggo la normale personalità dell'allievo. 'Un ragazzo che non ha mai mostrato segni di ...

Advertising

infoitinterno : Valerio Duro trovato morto, finisce in tragedia il mistero della scomparsa del 17enne - Librimondadori : RT @thrillernordico: Intervista a Valerio Varesi ( @MondadoriStore @Librimondadori #valeriovaresi #intervista #autore #scrittore #reoconfes… - SabrinaCS8 : RT @thrillernordico: Intervista a Valerio Varesi ( @MondadoriStore @Librimondadori #valeriovaresi #intervista #autore #scrittore #reoconfes… - Basil_73 : RT @thrillernordico: Intervista a Valerio Varesi ( @MondadoriStore @Librimondadori #valeriovaresi #intervista #autore #scrittore #reoconfes… - thrillernordico : Intervista a Valerio Varesi ( @MondadoriStore @Librimondadori #valeriovaresi #intervista #autore #scrittore… -

Ultime Notizie dalla rete : mistero Valerio

Il Riformista

La dirigente scolastica dell'istituto che frequentava, Cristina Costarelli, aveva evidenziato a Leggo la normale personalità dell'allievo. 'Un ragazzo che non ha mai mostrato segni di ...... Morgan, Memo Remigi, Federico Fashion Style, Fabio Calante, Alvise Rigo, Andrea lannone,...Telefilm 6.35 NEWTON EDU Scienza 7.15 PAPÀ A TEMPO PIENO 7.35 STREGHE Telefilm 9.35 ILDELLE ...È finita nel peggiore dei modi. Valerio Duro, il 17enne romano, di Cinecittà, scomparso la mattina di domenica, è stato trovato senza vita sotto al ponte di Ariccia, ...Triste epilogo per Valerio Duro, il 17enne romano scomparso domenica mattina. Probabilmente quello del ragazzo è stato un gesto volontario e intenzionale: il giovane sembra che da alcune settimane sof ...