Il Legia Varsavia la squadra dei militari | vi giocò anche il genio pacifista Deyna

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si fa quello che si può per galleggiare o vincere in Ekstraklasa, la massima serie del calcio polacco, sponsorizzata dalla banca PKO. Il, avversario del Napoli in Europa League e secondadel campionato per fatturato dopo il Lech Pozna?, vale meno della Salernitana, 26,73 milioni di euro, ovvero almeno 10 in meno rispetto alla compagine campana. Con le cifre fornite fornite da Transfermarkt, si può affermare che le due vittorie di fila delnella fase a gironi dell’Europa League siano pesce fritto con l’acqua in tempi di capitalismo. Eppure, prima del crollo del muro di Berlino esisteva un modo di diverso di gestire i trasferimenti dei calciatori nel paese lungo il fiume sulla Vistola. Benvenuti nel «calciomercato dei», in cui a farla da padroni erano soprattutto le ...