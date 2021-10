Il Guardian | «I club inglesi non vogliono che il Newcastle diventi un nuovo City»

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ilspiega nel dettaglio la tribolata votazione deidi Premier League coalizzatisi contro la nuova proprietà saudita delper prevenire eventuali accordi di sponsorizzazione “fittizi” che danneggerebbero l’equilibrio finanziario del campionato inglese. Una situazione un po’ paradossale: di fatto 18su 20 hanno deciso di cambiare in corsa le regole, appositamente per contrastare lo strapotere dei nuovi arrivati. L’unicoastenutosi è guarda caso il Manchester, altroche appartiene ad uno Stato e che per queste pratiche commerciali è sotto inchiesta da anni. Ilscrive che ihanno proposto e votato una modifica delle regole che vieterebbe temporaneamente le cosiddette operazioni con ...

Advertising

napolista : Il Guardian spiega nel dettaglio la votazione 18 contro 1 che limita gli accordi commerciali alla nuova proprietà s… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Newcastle, i club di Premier bloccano sponsor dai sauditi: Si compatta sempre di più il fronte… - napolista : I club di Premier fanno fronte comune contro il Newcastle arabo e cambiano la regola sugli sponsor Il Guardian: “S… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardian club

Durante una riunione di emergenza - riferisce il quotidiano The- 18hanno votato a favore del divieto. Il Newcastle ha votato contro e il Manchester City si è astenuto. Entrambe le ...... almeno per il momento, che le squadre inglesi concludano accordi di sponsorizzazione con aziende che hanno rapporto con i proprietari dei loro. La mossa a sorpresa, scrive il, arriva ...I club di Premier hanno votato per impedire alle squadre di concludere accordi di sponsorizzazione con aziende legate ai proprietari ...(ANSA) - ROMA, 19 OTT - I club della Premier League hanno votato per impedire temporaneamente alle squadre di concludere accordi di sponsorizzazione con aziende che hanno legami con i proprietari dei.