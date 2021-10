Il governo ha proposto di tagliare l’Iva sugli assorbenti al 10%

Leggi su wired

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Menstrual protection.potrebbe essere abbassata al 10% con la prossima legge di bilancio. È quanto previsto dalDraghi dopo anni di tentativi andati a vuoto nel ridurre l’altissima aliquota sui prodotti per l’igiene femminile. Nonostante il taglio sia consistente, rispetto al 22% imposto attualmente, si tratta ancora di una soluzione di compromesso, visto che in altri paesi europeisu questi prodotti si colloca tra il 4 e il 5%, mentre in Irlanda e Regno Unito è addirittura a zero. Negli scorsi giorni, i giornali riportavano l’ipotesi di un taglio della cosiddetta tampon tax fino al 4%, ma le forze di maggioranza hanno preferito accordarsi sul 10%, ritenendo un taglio maggiore troppo oneroso per le finanze dello Stato. Secondo i calcoli della commissione Bilancio ...