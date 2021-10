Il finanziere dal palco dei No Green pass | «Discriminato il diritto al lavoro Rischio molto ma sono a fine carriera» – Il video

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) «Il mio messaggio va ai colleghi che hanno una coscienza. Un giorno i loro figli gli diranno: “Papà, tu che cosa hai fatto?”». Queste le parole che Silvestro, un uomo che ha detto di essere «appartenente alle forze dell’ordine», ha pronunciato la sera del 18 ottobre daldi una protesta dei Noin piazza Castello a Torino, riferendosi ai fatti accaduti a Trieste dove alcuni portuali hanno detto di no alla certificazione verde anti-Covid per andare al: «Ilalè stato», ha tuonato. «ma tanto, posso andare in pensione», ha aggiunto subito dopo, alla luce di quello che è successo alla vicequestore di ...

... alla luce di quello che è successo alla vicequestore di Roma, Nunzia Schilirò , poi sospesa... Infine il finanziere salito sul palco ha accostato Stefano Puzzer , il leader della protesta di ......