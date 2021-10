Il famoso tiro doppio di Holly e Benji esiste Ora ne abbiamo le prove

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il finire di Inter-Sheriff per tanti spettatori è stato un ritorno all’infanzia. È accaduto nell'esatto momento in cui Lautaro Martinez e Ivan Perisic sono arrivati insieme sul pallone e lo hanno calciato (non è ben chiaro chi dei due, o forse entrambi) colpendo la traversa. Il rewind mentale ha riportato gli appassionati agli anni '80 e al cartone animato di, la fortunata serie ambientata in Giappone (dove era conosciuto come Capitan Tsubasa) e che anche in Italia ha coinvolto milioni di giovani appassionati. Giovani diventati adulti, e che proprio per questo hanno immediatamente associato quanto capitato a San Siro a qualcosa che avevano già visto. IlVi dicono niente i nomi di Oliver Hutton e Tom Becker? Ovviamente sì, se si è stati assidui spettatori die ...