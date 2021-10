Il Family Act allunga il congedo di paternità, da 10 giorni a tre mesi per i papà (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si è parlato di parità di genere, necessaria e inclusiva, durante il Women’s Forum G20 Italy di Milano in cui la Ministra Elena Bonetti ha anticipato ancora una volta il contenuto del tanto atteso Family Act, che si prepara a ricevere il voto alla Camera e poi passerà al Senato, nel quale sono contenute alcune sostanziali novità rispetto ai congedi parentali. In particolare è il congedo di paternità a essere rivisto in termini temporali: non più solo 10 giorni a disposizione per i neo papà che accolgono un bambino, ma fino a tre mesi per avere la possibilità di stare col piccolo esattamente com’è previsto ora per la madre. Una rivoluzione attesa e necessaria, frutto del lavoro del Governo che si è cristallizzata nella firma del patto “Zero gender gap” attuata dai rappresentanti di 30 ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si è parlato di parità di genere, necessaria e inclusiva, durante il Women’s Forum G20 Italy di Milano in cui la Ministra Elena Bonetti ha anticipato ancora una volta il contenuto del tanto attesoAct, che si prepara a ricevere il voto alla Camera e poi passerà al Senato, nel quale sono contenute alcune sostanziali novità rispetto ai congedi parentali. In particolare è ildia essere rivisto in termini temporali: non più solo 10a disposizione per i neoche accolgono un bambino, ma fino a treper avere la possibilità di stare col piccolo esattamente com’è previsto ora per la madre. Una rivoluzione attesa e necessaria, frutto del lavoro del Governo che si è cristallizzata nella firma del patto “Zero gender gap” attuata dai rappresentanti di 30 ...

