Il Consiglio di Stato si pronuncia sull'obbligo vaccinale per il personale medico: 'E' legittimo' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Come volevasi dimostrare, l'obbligo vaccinale per il personale medico non solo rispetta la costituzione, ma anzi può considerarsi insito nell'articolo 32 sulla tutela della salute pubblica. E' ... Leggi su globalist (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Come volevasi dimostrare, l'per ilnon solo rispetta la costituzione, ma anzi può considerarsi insito nell'articolo 32a tutela della salute pubblica. E' ...

