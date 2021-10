Il cinema spaziale tra strategie geopolitiche e turisti miliardari (Di mercoledì 20 ottobre 2021) In Russia come in Occidente (pure su quei media in genere critici verso il Cremlino), la notizia della prima troupe cinematografica della Storia mandata nello spazio ha avuto un risalto positivo, come è giusto che sia per i primati, tanto più se aerospaziali. Si è letto nei dettagli dell’attrice Yulia Peresild, dal regista Klim Šipenko e dal cosmonauta Oleg Novitski che hanno concluso, in 12 giorni di orbita sulla navicella Soyouz Ms-18, le riprese del primo film nello spazio, prima di fare ritorno sulla terra il 17 Ottobre. A sembrare eccessiva, invece, è stata la facile raffigurazione giornalistica avanzata da più parti dell’episodio come di un’affermazione di Mosca su Washington nell’eterna corsa allo spazio. Rievocando toni da antico bipolarismo, suggestivi ma fuori luogo, non tanto per l’impegno russo profuso, quanto per il fatto che una vera gara richiede la ... Leggi su formiche (Di mercoledì 20 ottobre 2021) In Russia come in Occidente (pure su quei media in genere critici verso il Cremlino), la notizia della prima troupetografica della Storia mandata nello spazio ha avuto un risalto positivo, come è giusto che sia per i primati, tanto più se aerospaziali. Si è letto nei dettagli dell’attrice Yulia Peresild, dal regista Klim Šipenko e dal cosmonauta Oleg Novitski che hanno concluso, in 12 giorni di orbita sulla navicella Soyouz Ms-18, le riprese del primo film nello spazio, prima di fare ritorno sulla terra il 17 Ottobre. A sembrare eccessiva, invece, è stata la facile raffigurazione giornalistica avanzata da più parti dell’episodio come di un’affermazione di Mosca su Washington nell’eterna corsa allo spazio. Rievocando toni da antico bipolarismo, suggestivi ma fuori luogo, non tanto per l’impegno russo profuso, quanto per il fatto che una vera gara richiede la ...

