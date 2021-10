(Di mercoledì 20 ottobre 2021) «Un terzo del Paese non è andato a votare, a farne le spese è stato il. La maggioranza sono potenziali elettori nostri, che non hanno capito le divisioni nel, e la spigolosità nei confronti delle misure del». Lo ha detto il presidente della Regione Liguriain un’intervista a Repubblica. Anche il governatore ha subito una sconfitta, per la prima volta dopo anni di dominio nel. «Abbiamo perso noi a Savona e complimenti al neo sindaco Russo, che ha saputo fare un grande lavoro di ascolto in città, mentre noi abbiamo fatto parecchi errori. Credo che chi, come il centrosinistra, ha meglio interpretato questo nuovo clima, sia dal punto di vista del messaggio politico, sia della classe dirigente e dei candidati, alla fine abbia ...

Advertising

Linkiesta : Il centrodestra ha dimostrato mancanza di cultura di governo, dice Giovanni Toti - Malatempora12 : @ChiodiDonatella @GiancarloDeRisi @Storace Gli elettori hanno dimostrato che se ne strafottono di cosa faranno da g… - Ale75meto : RT @Maurizio_Lupi: Quando si è una squadra si vince o si perde tutti assieme. Il centrodestra ha perso le elezioni e il voto ci ha dimostra… - Maurizio_Lupi : Quando si è una squadra si vince o si perde tutti assieme. Il centrodestra ha perso le elezioni e il voto ci ha dim… - MariaPiaRagosa : RT @GiovanniToti: Buon lavoro al neo eletto sindaco di #Savona Marco Russo, che ho chiamato per fargli i miei complimenti. E grazie al cand… -

Ultime Notizie dalla rete : centrodestra dimostrato

Linkiesta.it

Il, secondo il governatore, ha perso perché non ha saputo interpretare il momento, perché hauna mancanza di cultura di governo nel sostenere un esecutivo di unità nazionale, ...Eppure i dati hannoche nonostante la Lombardia nella prima ondata abbia contato 750mila ... ad Alzano e Codogno i sindaci delhanno stravinto al primo turno". Dopo gli attacchi ...In un’intervista a Repubblica il presidente della Regione Liguria dice che i candidati di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia hanno pagato il prezzo più alto per l’alto tasso di astensionismo. Ma l ...La logica della gara tra i leader di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia per un voto in più non funziona. Si apre così il dibattito sulla ricerca di un «Prodi berlusconiano» ...