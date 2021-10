Il caso Uk: 223 morti in un giorno, variante Delta Plus, pochi vaccinati tra i giovani (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Regno Unito ha registrato il più alto numero di decessi per Covid negli ultimi sette mesi: 223 in un solo giorno. Oltremanica la situazione torna a preoccupare. Dallo stop delle restrizioni in estate a una nuova mutazione della variante Delta: sono diverse secondo gli esperti le cause del rapido peggioramento dell’epidemia. Cosa può imparare l’Italia dal caso Uk? Il tasso di mortalità giornaliero nel Regno Unito è il più alto dal 9 marzo scorso, e ha portato il bilancio settimanale di decessi a 911, 116 in più rispetto alla settimana precedente. Si tratta di un aumento di quasi il 15 per cento rispetto alla settimana precedente e, come riporta Bloomberg, il numero di decessi settimanali è il più alto di tutte le nazioni dell’Europa occidentale. Ma anche i casi di contagi giornalieri sono riesplosi nelle ultime ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Regno Unito ha registrato il più alto numero di decessi per Covid negli ultimi sette mesi: 223 in un solo. Oltremanica la situazione torna a preoccupare. Dallo stop delle restrizioni in estate a una nuova mutazione della: sono diverse secondo gli esperti le cause del rapido peggioramento dell’epidemia. Cosa può imparare l’Italia dalUk? Il tasso di mortalità giornaliero nel Regno Unito è il più alto dal 9 marzo scorso, e ha portato il bilancio settimanale di decessi a 911, 116 in più rispetto alla settimana precedente. Si tratta di un aumento di quasi il 15 per cento rispetto alla settimana precedente e, come riporta Bloomberg, il numero di decessi settimanali è il più alto di tutte le nazioni dell’Europa occidentale. Ma anche i casi di contagi giornalieri sono riesplosi nelle ultime ...

