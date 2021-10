Il Cacciatore 3: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Cacciatore 3: trama, cast, location, quante puntate e streaming Da mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il Cacciatore 3, serie tv diretta da Davide Marengo per gli episodi 1, 2, 3 e 5 e Fabio Paladini per gli episodi 4, 6, 7 e 8. La sceneggiatura è stata scritta da Marcello Izzo, Silvia Ebreul, Alfonso Sabella, Fabio Paladini e Advocat. La serie è liberamente tratta dal libro “Il Cacciatore di mafiosi” di Sabella (edito da Mondadori). La serie è prodotta da Rosario Rinaldo per Cross Productions e Beta Film, in collaborazione con Rai Fiction. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nella terza stagione troviamo Saverio nel mirino di Vito Vitale, ultimo dei corleonesi, che ha giurato di ucciderlo. Pietro Aglieri e Bernardo Provenzano, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il3: trama, cast, location, quante puntate e streaming Da mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il3,tv diretta da Davide Marengo per gli episodi 1, 2, 3 e 5 e Fabio Paladini per gli episodi 4, 6, 7 e 8. La sceneggiatura è stata scritta da Marcello Izzo, Silvia Ebreul, Alfonso Sabella, Fabio Paladini e Advocat. Laè liberamente tratta dal libro “Ildi mafiosi” di Sabella (edito da Mondadori). Laè prodotta da Rosario Rinaldo per Cross Productions e Beta Film, in collaborazione con Rai Fiction. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nella terza stagione troviamo Saverio nel mirino di Vito Vitale, ultimo dei corleonesi, che ha giurato di ucciderlo. Pietro Aglieri e Bernardo Provenzano, ...

