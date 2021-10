Il Cacciatore 3 | quante puntate | durata e quando finisce

Leggi su tpi

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)sono previste per Il3? In tutto andranno in onda otto episodi divisi in quattro. La prima puntata andrà in onda mercoledì 20 ottobre 2021; l’ultima mercoledì 10 novembre 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci modifiche): Prima puntata: mercoledì 20 ottobre 2021, ore 21,20 Seconda puntata: mercoledì 27 ottobre 2021, ore 21,20 Terza puntata: mercoledì 3 novembre 2021, ore 21,20 Quarta puntata: mercoledì 10 novembre 2021, ore 21,20Ma quanto dura () ogni puntata de Il3? La messa in onda è prevista il mercoledì sera dalle ore 21,20 alle ore 23,35. Lacomplessiva (pubblicità incluse) di ognuna delle quattro serate in programma è quindi di circa 2 ore e ...