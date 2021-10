Il Cacciatore 3 prima puntata: trama e anticipazioni 20 ottobre 2021 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) IL Cacciatore prima puntata. Mercoledì 20 ottobre 2021 arriva su Rai 2 la terza stagione della fiction dedicata alla lotta contro la mafia con Francesco Montanari. Ecco di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Il Cacciatore 3 episodio 1 Boom. Il Pm Saverio Barone è nel mirino del mafioso Vito Vitale. Per questo motivo, da mesi vive rinchiuso in un bunker nei sotterranei della procura di Palermo, senza vedere la sua ex moglie Giada ma soprattutto senza poter vedere sua figlia Carlotta. C’è anche un altro motivo per cui il magistrato si è isolato: lavorare all’indagine segreta su Pietro Aglieri e Bernardo Provenzano che gli ha affidato il suo capo Elia. I due mafiosi rappresentano una mafia ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) IL. Mercoledì 20arriva su Rai 2 la terza stagione della fiction dedicata alla lotta contro la mafia con Francesco Montanari. Ecco di seguitodel primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Il3 episodio 1 Boom. Il Pm Saverio Barone è nel mirino del mafioso Vito Vitale. Per questo motivo, da mesi vive rinchiuso in un bunker nei sotterranei della procura di Palermo, senza vedere la sua ex moglie Giada ma soprattutto senza poter vedere sua figlia Carlotta. C’è anche un altro motivo per cui il magistrato si è isolato: lavorare all’indagine segreta su Pietro Aglieri e Bernardo Provenzano che gli ha affidato il suo capo Elia. I due mafiosi rappresentano una mafia ...

