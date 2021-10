Il Cacciatore 3 | location | dov’è stato girato?

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il3, in onda da mercoledì 20 ottobre 2021 su Raidue, intriga ed affascina per la sua storia -liberamente ispirata a quella realmente accaduta ad Alfonso Sabella, dal cui libro “Ildi mafiosi” (edito da Mondadori) è tratta la serie-. Ma il successo della serie è dovuto anche alle sue, davvero molto suggestive. MaIl3? Laprincipale della serie è la stessa delle due stagioni precedenti, ovvero Palermo. In particolare, la serie è stata girata in via Giusti, via Cesareo, via Sciuti, via Leopardi, via Lo Jacono, piazza Unità d’Italia, via D’Annunzio, Piazza Marina, Corso Vittorio Emanuele, via Ettore Pais, via Rosario Gerbasi e via Francesco Crispi. La produzione, però, ha anche ...