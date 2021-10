Il Cacciatore 3: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Questa sera, mercoledì 20 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la prima puntata de Il Cacciatore 3, serie tv diretta da Davide Marengo per gli episodi 1, 2, 3 e 5 e Fabio Paladini per gli episodi 4, 6, 7 e 8. La sceneggiatura è stata scritta da Marcello Izzo, Silvia Ebreul, Alfonso Sabella, Fabio Paladini e Advocat. La serie è liberamente tratta dal libro “Il Cacciatore di mafiosi” di Sabella (edito da Mondadori). La serie è prodotta da Rosario Rinaldo per Cross Productions e Beta Film, in collaborazione con Rai Fiction. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni nel dettaglio. trama prima puntata Nel primo episodio il personaggio interpretato da Francesco Montanari per la prima volta nella sua vita avrà veramente paura. Da ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Questa sera, mercoledì 20 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda lade Il3, serie tv diretta da Davide Marengo per gli episodi 1, 2, 3 e 5 e Fabio Paladini per gli episodi 4, 6, 7 e 8. La sceneggiatura è stata scritta da Marcello Izzo, Silvia Ebreul, Alfonso Sabella, Fabio Paladini e Advocat. La serie è liberamente tratta dal libro “Ildi mafiosi” di Sabella (edito da Mondadori). La serie è prodotta da Rosario Rinaldo per Cross Productions e Beta Film, in collaborazione con Rai Fiction. Ma vediamo insieme tutte lenel dettaglio.Nel primo episodio il personaggio interpretato da Francesco Montanari per lavolta nella sua vita avrà veramente paura. Da ...

