Il bollettino 3 702 nuovi casi e 33 morti Tasso allo 0 | 8%

Advertising

messveneto : Coronavirus, il bollettino del 20 ottobre: 3.702 nuovi contagi, 33 decessi: I dati del Ministero della Salute - LuigiF97101292 : RT @Corriere: Il bollettino: 3.702 nuovi casi e 33 morti. Tasso di positività allo 0,8% - Corriere : Il bollettino: 3.702 nuovi casi e 33 morti. Tasso di positività allo 0,8% - cocchi2a : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 3.702 contagiati • 33 morti • 4.544 guariti +0 terapie intensive | +41 ricoveri… - ivl24_it : Covid-19 (20ott2021) | Bollettino ITALIA: 3.702 nuovi contagi, 33 nuovi decessi e 4.544 guariti -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino 702

Fanpage.it

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 3.nuovi positivi ai test Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.697. ... I dati sono riportati neldi ...È quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute. I casi totali sono 4.704.318. ... Continua a calare il numero degli attualmente positivi, 1.560 in meno (ieri -), e sono 82.546. ...I nuovi casi registrati sono 20 in Basilicata oggi, 20 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 645 tamponi molecolari. Non ...Il bollettino coronavirus di oggi, mercoledì 20 ottobre: dati aggiornati su contagi, morti e guariti con focus regione per regione ...