Il 75% degli italiani non gestisce il risparmio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Domanda e offerta, tasso di interesse semplice o composto, potere d'acquisto, azioni e obbligazioni. Nozioni di base della finanza che però non si conoscono, nonostante siano termini ascoltati o letti ogni giorno. La cultura finanziaria in Italia è ancora per pochi, ma l'impatto è su tutti, anzi spesso gli strumenti finanziari si utilizzano senza troppa consapevolezza. L'Italia infatti secondo gli ultimi dati OCSE nel 2020 si è attestata al venticinquesimo posto sui 26 paesi analizzati per il livello di educazione finanziaria ed è l'unico paese in cui la disparità di genere pesa anche in questo settore, giovani compresi. Alla consapevolezza di saperne poco però si associa il desiderio di aumentare le proprie conoscenze. E anche questo emerge da un'indagine. La ricerca italiana "Educazione finanziaria: il contributo al rilancio del Paese", realizzata da Pictet Asset Management, sotto ...

