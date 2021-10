Il 25 ottobre arriva il World Pasta Day Ecco tre ricette sane | gustose e creative con il salmone norvegese | tanto amato dagli italiani

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Milano, 202021) - Milano, 202021 – Conto alla rovescia per ilDay, un'intera giornata – il 25– dedicata allaamata in Italia, ma anche nel resto del mondo. La, patrimonio gastronomico italiano, sta bene letteralmente in tutte le salse. Corta o lunga, liscia o rigata, fresca o ripiena, tutti hanno le proprie preferenze. È protagonista di tantissimeda quelle più originali, firmatechef stellati, a quelle della tradizione. Quest'anno Seafood from Norway vuole celebrare la 23esima edizione delDay proponendo tree originali con il ...