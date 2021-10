IEG | il mondo delle rinnovabili torna a incontrarsi a Key Energy

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) – Tutto è pronto: ile dell’efficienza energeticain presenza e in sicurezza a Key, l’evento organizzato da Italian Exhibition Group in contemporanea con Eco, che si tiene la prossima settimana (dal 26 al 29 ottobre) al Quartiere fieristico di Rimini. Cinque i padiglioni dedicati (B5-B6-B7-D6-D7): il settoresarà rappresentato da Key Wind, l’ormai storico salone dedicato alla filiera dell’eolico; ci sarà poi l’area dedicata al Solar&Storage, con un’offerta espositiva di tecnologie, soluzioni e best practice dedicata a fotovoltaico, il settore più pronto per le sfide e le opportunità derivanti dal PNRR, ma anche solare termico e sistemi di ...

(Teleborsa) - Tutto è pronto: il mondo delle rinnovabili e dell'efficienza energetica torna a incontrarsi in presenza e in sicurezza a Key Energy, l'evento organizzato da Italian Exhibition Group in contemporanea con Ecomondo, che si tiene la prossima settimana (dal 26 al 29 ottobre) al Quartiere fieristico di Rimini.