Icardi - Wanda, torna la pace? Il bomber su Instagram: "Quanto fa male ferire i tuoi cari" (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sembra tornato il sereno tra Wanda Nara e Mauro Icardi , il cui litigio a colpi di stories su Instagram ha infiammato il gossip dei giorni scorsi. A testimoniarlo sempre un'apparizione del bomber del ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sembrato il sereno traNara e Mauro, il cui litigio a colpi di stories suha infiammato il gossip dei giorni scorsi. A testimoniarlo sempre un'apparizione deldel ...

