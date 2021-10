Icardi - Wanda, pace fatta? 'Grazie di credere ancora nella nostra famiglia' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il caso Icardi - Wanda Nara si arricchisce di un nuovo capitolo. A fare chiarezza è l'attaccante del Psg che, attraverso un post su Instagram , annuncia la riappacificazione con la moglie e agente. ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il casoNara si arricchisce di un nuovo capitolo. A fare chiarezza è l'attaccante del Psg che, attraverso un post su Instagram , annuncia la riappacificazione con la moglie e agente. ...

Advertising

carlolaudisa : Fanno sorridere i “motivi personali” indicati dal #Psg Per giustificare l’assenza di #Icardi con il Lipsia. Ma In r… - Gazzetta_it : Dall’Argentina: Wanda-Icardi verso il divorzio. Lei aveva assunto un investigatore per seguire Mauro - TuttoMercatoWeb : Clamoroso dall'Argentina: Icardi minaccia di lasciare il PSG se Wanda Nara non torna con lui - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Wanda-Icardi, pace fatta? Mauro su Instagram: «Grazie per credere ancora nella nostra famiglia» - CalcioNapoli24 : -