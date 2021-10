Icardi-Wanda Nara, pace fatta? L’argentino: “Grazie amore mio di credere nella nostra famiglia” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) pace fatta tra Mauro Icardi e sua moglie Wanda Nara? Sembrerebbe di sì. Dopo le turbolente situazioni degli scorsi giorni, pare che tra la coppia sia tornato il sereno. Icardi aveva vissuto malissimo questa vicenda, non allenandosi con la squadra e saltando addirittura la sfida di ieri sera con il PSG in Champions, per motivi familiari. Motivi ben validi a quanto pare, visto che nella notte, l’attaccante argentino a pubblicato su Instagram delle foto con la moglie Wanda, scrivendo: “Grazie amore mio per continuare a credere nella nostra meravigliosa famiglia, Grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo. Fa male ferire i tuoi ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 ottobre 2021)tra Mauroe sua moglie? Sembrerebbe di sì. Dopo le turbolente situazioni degli scorsi giorni, pare che tra la coppia sia tornato il sereno.aveva vissuto malissimo questa vicenda, non allenandosi con la squadra e saltando addirittura la sfida di ieri sera con il PSG in Champions, per motivi familiari. Motivi ben validi a quanto pare, visto chenotte, l’attaccante argentino a pubblicato su Instagram delle foto con la moglie, scrivendo: “mio per continuare ameravigliosaper essere il motore delle nostre vite. Ti amo. Fa male ferire i tuoi ...

Advertising

carlolaudisa : Fanno sorridere i “motivi personali” indicati dal #Psg Per giustificare l’assenza di #Icardi con il Lipsia. Ma In r… - Gazzetta_it : Dall’Argentina: Wanda-Icardi verso il divorzio. Lei aveva assunto un investigatore per seguire Mauro - TuttoMercatoWeb : Clamoroso dall'Argentina: Icardi minaccia di lasciare il PSG se Wanda Nara non torna con lui - BikerMomBia : RT @GnocchiGene: Wanda Nara e Icardi sono tornati insieme. Lei ha accettato la sua proposta di spalmare il tradimento in più anni #WandaNar… - oscarvalle1984 : RT @carlolaudisa: Fanno sorridere i “motivi personali” indicati dal #Psg Per giustificare l’assenza di #Icardi con il Lipsia. Ma In realta’… -