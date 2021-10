Icardi Wanda Nara, nuovo capitolo: l’argentino defollowa tutti su Instagram tranne la moglie (Di mercoledì 20 ottobre 2021) nuovo capitolo della telenovela Icardi-Wanda Nara: l’argentino ha defollowato tutti su Instagram, seguendo solo la moglie nuovo capitolo dell’infinita telenovela tra Icardi e Wanda Nara. l’argentino – come si può vedere dallo screenshoot – ha defollowato tutti i suoi contatti (inclusi i compagni del PSG) tranne la moglie. L’attaccante del Paris Saint-Germain si gioca anche la carta social per chiedere perdono e nei giorni scorsi ha persino saltato le ultime due sedute d’allenamento per volare da lei a Milano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021)della telenovelahatosu, seguendo solo ladell’infinita telenovela tra– come si può vedere dallo screenshoot – hatoi suoi contatti (inclusi i compagni del PSG)la. L’attaccante del Paris Saint-Germain si gioca anche la carta social per chiedere perdono e nei giorni scorsi ha persino saltato le ultime due sedute d’allenamento per volare da lei a Milano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

