Icardi via dal PSG? La rottura con la Nara complica il futuro dell’argentino

Il giocatore non è stato nemmeno convocato per PSG Lipsia Non è il momento migliore della carriera di Mauro Icardi. L'argentino è al centro di un vero e proprio scandalo familiare a causa del presunto tradimento a Wanda Nara. L'ex nerazzurro sarebbe stato beccato a messaggiare con la connazionale Eugenia La China Suarez. Se la vicenda personale continua, intanto, Icardi non è stato convocato "per motivi personali" per il match di Champions. Il club francese è stato impegnato ieri sera nella sfida contro il Lipsia ma l'attaccante non ha preso parte. Secondo la stampa argentina, inoltre, il calciatore sarebbe pronto a rescindere il contratto. Ovviamente l'ipotesi non prenderebbe corpo se il matrimonio con la Nara (anche sua agente) andasse avanti. Tra l'altro, come sottolineano dall'Argentina anche Wanda ...

