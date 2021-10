Icardi sembra disperato. Su Instagram ha cancellato tutti, segue solo Wanda Nara (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Se quella di Wanda Nara è una prova di forza, sembra che l’argentina stia largheggiando. La multitasking argentina – procuratrice, opinionista, produttrice di linee di cosmetici, e immancabilmente moglie e madre – evidentemente non ha preso bene l’interessamento di Mauro Icardi per la connazionale China Suarez. Pare che ci sia stato uno scambio di messaggi tra i due, scambio scoperto da Wanda che è sposato con Icardi e insieme hanno una famiglia allargata di cinque figli. Wanda ha chiuso i rapporti con lui, lo ha attaccato pubblicamente, si è fatta fotografare con la mano senza la fede. Lui, disperato, ha abbandonato il Psg, non si è allenato, non si è presentato al match di Champions, ha scritto status su status, in uno ha detto che è grato alla ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Se quella diè una prova di forza,che l’argentina stia largheggiando. La multitasking argentina – procuratrice, opinionista, produttrice di linee di cosmetici, e immancabilmente moglie e madre – evidentemente non ha preso bene l’interessamento di Mauroper la connazionale China Suarez. Pare che ci sia stato uno scambio di messaggi tra i due, scambio scoperto dache è sposato cone insieme hanno una famiglia allargata di cinque figli.ha chiuso i rapporti con lui, lo ha attaccato pubblicamente, si è fatta fotografare con la mano senza la fede. Lui,, ha abbandonato il Psg, non si è allenato, non si è presentato al match di Champions, ha scritto status su status, in uno ha detto che è grato alla ...

Advertising

napolista : Icardi sembra disperato. Su Instagram ha cancellato tutti, segue solo Wanda Nara Wanda esce come un gigante da que… - Mauro80167707 : @irrebirra Mi sembra molto motivato. Ivan sembrava scazzato solo quando c'era Icardi. Ora è un leader della squadra. - Raccoons_girl : Madonna Icardi sembra uno di quei 14enni alla prima cotta che continua a pubblicare storie cringe con la sua fiamma… - jumptarvo : icardi ha rotto il cazzo sembra un twitterino - redmagma : @Matteo25977859 @marifcinter Sarà come dici tu, ma il beota è andato via per vincere la cempionz, l’ha presa in que… -