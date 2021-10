Icardi minaccia Wanda Nara: se non torneranno insieme… (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Mauro Icardi minaccia Wanda Nara: se la coppia non dovesse tornare insieme, il calciatore argentino del PSG è pronto ad un gesto estremo. Icardi e Wanda Nara (Foto: Instagram)Una crisi di coppia diventata presto un caso di gossip internazionale. Dall’Italia alla Francia passando ovviamente per l’Argentina: non si parla d’altro. Mauro Icardi e Wanda Nara vivono un momento di profonda crisi. Il loro rapporto è in grande difficoltà dopo il tradimento del calciatore con una cantante argentina, detta la China. L’annuncio è arrivato in una serie di Instagram Stories pubblicate (e poi cancellate) da Wanda in cui si farebbe riferimento alla “famiglia rovinata da una pu***na”. In più, alcuni ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Mauro: se la coppia non dovesse tornare insieme, il calciatore argentino del PSG è pronto ad un gesto estremo.(Foto: Instagram)Una crisi di coppia diventata presto un caso di gossip internazionale. Dall’Italia alla Francia passando ovviamente per l’Argentina: non si parla d’altro. Maurovivono un momento di profonda crisi. Il loro rapporto è in grande difficoltà dopo il tradimento del calciatore con una cantante argentina, detta la China. L’annuncio è arrivato in una serie di Instagram Stories pubblicate (e poi cancellate) dain cui si farebbe riferimento alla “famiglia rovinata da una pu***na”. In più, alcuni ...

