Icardi alla riconquista di Wanda: 'Abbracciami e non lasciarmi mai' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Mauro Icardi scatta in contropiede, in cerca del gol (famigliare) più importante. La moglie Wanda Nara lo ha apertamente accusato nei giorni scorsi di tradimento , con la minaccia nemmeno troppo ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Mauroscatta in contropiede, in cerca del gol (famigliare) più importante. La moglieNara lo ha apertamente accusato nei giorni scorsi di tradimento , con la minaccia nemmeno troppo ...

Advertising

JoviAcm : RT @BimbiDiDarboe: “Indizio social” Di solito utilizzato nel calciomercato, spesso anche dai giornalisti. A volte preceduto da hashtag. Ne… - giulio_galli : RT @Gazzetta_it: Icardi alla riconquista di Wanda: 'Abbracciami e non lasciarmi mai' - hortomvso : RT @Gazzetta_it: Icardi alla riconquista di Wanda: 'Abbracciami e non lasciarmi mai' - Gazzetta_it : Icardi alla riconquista di Wanda: 'Abbracciami e non lasciarmi mai' - ETGazzetta : Icardi alla riconquista di Wanda: 'Abbracciami e non lasciarmi mai' -