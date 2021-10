Ibra: «La peggior partita del Milan in Champions ma sono ancora fiducioso» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Non meritavamo il punto, è la peggior partita che abbiamo fatto. Ma questo è il calcio. Siamo a zero punti, ma dobbiamo continuare”. Così Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, commenta ai microfoni di Mediaset la sconfitta dei rossoneri in Champions League contro il Porto. “Per tanti in questa squadra è la prima volta in Champions, devono crescere e imparare. Le gare in Champions portano esperienza in campionato”, ha aggiunto il bomber svedese. Ibra non cerca alibi per le assenze. “Mancano tanti giocatori, ma questo fa parte del calcio. Io sono appena tornato e sono contento di giocare – ha detto – mi servono più minuti per ritrovare il ritmo. Più gioco più il ritmo torna. Anche per Bakayoko era la prima ... Leggi su footdata (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Non meritavamo il punto, è lache abbiamo fatto. Ma questo è il calcio. Siamo a zero punti, ma dobbiamo continuare”. Così Zlatanhimovic, attaccante del, commenta ai microfoni di Mediaset la sconfitta dei rossoneri inLeague contro il Porto. “Per tanti in questa squadra è la prima volta in, devono crescere e imparare. Le gare inportano esperienza in campionato”, ha aggiunto il bomber svedese.non cerca alibi per le assenze. “Mancano tanti giocatori, ma questo fa parte del calcio. Ioappena tornato econtento di giocare – ha detto – mi servono più minuti per ritrovare il ritmo. Più gioco più il ritmo torna. Anche per Bakayoko era la prima ...

