Ibra in gabbia | il Milan affonda nel Porto

Advertising

bengbengmaks : @jodynp_ @Info4_Milanisti Romagnoli gabbia ballo bakayoko ibra maldini - LuceAlgida : @acmilan Tatarusanu Sae, Gabbia, Romagnoli, Kalulu, Ballo Baka, Krunic, Bennacer Maldini Giroud Nessun cambio, solo… - LuceAlgida : @michele44_croce @MilanNewsit Tatarusanu Sae, Gabbia, Romagnoli, Kalulu, Ballo Baka, Krunic. Kessie Maldini Giroud… - LuceAlgida : @acmilan Tatarusanu Sae, Gabbia, Romagnoli, Kalulu, Ballo Baka, Krunic, Bennacer Maldini Giroud Nessun cambio, solo… - non_meloricordo : @mohsospesa ma poi 5 cambi possiamo fare una volta che fai entrare 5 tra ibra maldini baka gabbia kalulu romagnoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibra gabbia

Milan News

Nemmeno l'ingresso di Zlatan cambia l'inerzia di una partita decisa da Luis Diaz nella ripresa, ma c'era un fallo su Bennacer di LUCA TALOTTAIn panchina: Desplanches, Jungdal,. Allenatore: Pioli 5.5. ARBITRO: Brych 5.5. NOTE: serata ... neanche il neo entratoperò è in grado di risollevare le sorti dei suoi. Inter - Sherif 3 - 1 ...Nemmeno l’ingresso di Zlatan cambia l’inerzia di una partita decisa da Luis Diaz nella ripresa, ma c’era un fallo su Bennacer ...PORTO - Ai portoghesi, che hanno il gusto dell’iperbole, non è parso vero di potere etichettare la vittoria del Porto sul Milan con la più scontata metafora mitologica: Rafa Leao cade al Dragao. In re ...