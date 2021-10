I talebani decapitano una giocatrice della nazionale giovanile di pallavolo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Kabul - La scalata all'orrore dei talebani fa un altro balzo. Una giocatrice della nazionale giovanile afghana di pallavolo, Mahjubin Hakimi, è stata decapitata dai talebani a Kabul. A denunciarlo al ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Kabul - La scalata all'orrore deifa un altro balzo. Unaafghana di, Mahjubin Hakimi, è stata decapitata daia Kabul. A denunciarlo al ...

