I reduci della Superlega attaccano l’Uefa: “È legata al Psg di Al-Khelaifi” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) I reduci della Superlega hanno fatto trapelare un documento interno in cui si leggono le basi filosofiche di una eventuale riproposizione del progetto di competizione separatista, riveduto e corretto dopo il fallimento del primo “golpe”. Ma soprattutto, scrive Marca, c’è un duro attacco alla Uefa. “La Uefa ha stretti legami con alcuni proprietari di club che provengono da Stati non membri che sono sponsor di determinate competizioni e club, nonché acquirenti dei diritti audiovisivi per i tornei gestiti dalla UEFA e che fanno parte del loro comitato durante la stagione. La European Club Association non ha alcun processo elettorale trasparente”. Il riferimento, palese, è al PSG di Al-Khelaifi. Inoltre, si legge ancora, “L’attuale Champions League, diretta e gestita dalla UEFA, il sedicente regolatore delle competizioni ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ihanno fatto trapelare un documento interno in cui si leggono le basi filosofiche di una eventuale riproposizione del progetto di competizione separatista, riveduto e corretto dopo il fallimento del primo “golpe”. Ma soprattutto, scrive Marca, c’è un duro attacco alla Uefa. “La Uefa ha stretti legami con alcuni proprietari di club che provengono da Stati non membri che sono sponsor di determinate competizioni e club, nonché acquirenti dei diritti audiovisivi per i tornei gestiti dalla UEFA e che fanno parte del loro comitato durante la stagione. La European Club Association non ha alcun processo elettorale trasparente”. Il riferimento, palese, è al PSG di Al-. Inoltre, si legge ancora, “L’attuale Champions League, diretta e gestita dalla UEFA, il sedicente regolatore delle competizioni ...

Ultime Notizie dalla rete : reduci della Zenit - Juventus, le probabili formazioni del match di Champions League A San Pietroburgo per il tris. La Juventus vola in Russia per la terza giornata della fase a gironi di Champions League dove affronterà lo Zenit . L'obiettivo dei bianconeri, reduci da cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions, è quello di blindare la qualificazione ...

Catania tra campo e questioni societarie: gli etnei sfidano l'Avellino I rossazzurri, reduci dal buon pareggio conquistato sul campo della Virtus Francavilla, seguito alle due precedenti vittorie consecutive, giocheranno anche stavolta a viso aperto, tentando di ...

I reduci della Superlega attaccano l'Uefa: "È legata al Psg di Al-Khelaifi" - ilNapolista ilnapolista La Grande Guerra e le vie d’acqua La parola all’esperta Le acque della Grande Guerra di Lisa Bregantin. Incontro oggi, alle 18, all’Arci di Rovigo. La storica e scrittrice Lisa Bregantin, presidente dell’associazione combattenti e reduci della Federazione ...

Lo "Zenit" della Signora: cancellare CR7 Bonucci l'ha ribadito: "Riprendiamoci lo spirito Juve". Allegri: "Vincere per pensare all'Inter" Se arrivasse un altro 1-0, non ci sarebbe da stupirsi. Allegri ne sarebbe strafelice e la statistica si ...

