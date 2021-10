I musei di Vienna sbarcano su Onlyfans per contrastare la censura del nudo dei social (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’ente del Turismo di Vienna ha deciso di aprire un canale Onlyfans per promuovere i musei viennesi. Un canale dove, senza nessuna delle conseguenze che ci sono state sugli altri social, verranno inserite le opere di nudo d’autore esposti nelle sale. Dall’ambiguità di Egon Chiele alla sensualità di Klimt, Instagram, Facebook e TikTok non risparmiano nulla. Per gli standard e per l’algoritmo dei social, spesso e volentieri, determinate opere devono essere censurate e non sono adatte a tutti i tipi di pubblico. Per quanto assurdo possa sembrare e dopo numerosi episodi di censura da parte dei social, Onlyfans – noto come social per soli adulti e a pagamento in cui si pubblicano contenuto erotici – è ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’ente del Turismo diha deciso di aprire un canaleper promuovere iviennesi. Un canale dove, senza nessuna delle conseguenze che ci sono state sugli altri, verranno inserite le opere did’autore esposti nelle sale. Dall’ambiguità di Egon Chiele alla sensualità di Klimt, Instagram, Facebook e TikTok non risparmiano nulla. Per gli standard e per l’algoritmo dei, spesso e volentieri, determinate opere devono esserete e non sono adatte a tutti i tipi di pubblico. Per quanto assurdo possa sembrare e dopo numerosi episodi dida parte dei– noto comeper soli adulti e a pagamento in cui si pubblicano contenuto erotici – è ...

