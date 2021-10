I Me Contro Te si sposano: ecco quanto costa l’anello di Sofì (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Grande gioia per i Me Contro Te Solo qualche giorno fa è arrivata la notizia che tutti i fan dei Me Contro Te stavano aspettando: Luì e Sofì infatti, dopo ben 9 anni di amore, finalmente si sposano! Proprio Luigi infatti ha fatto una bellissima e romantica proposta di matrimonio alla sua fidanzata sul Lago L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Grande gioia per i MeTe Solo qualche giorno fa è arrivata la notizia che tutti i fan dei MeTe stavano aspettando: Luì einfatti, dopo ben 9 anni di amore, finalmente si! Proprio Luigi infatti ha fatto una bellissima e romantica proposta di matrimonio alla sua fidanzata sul Lago L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Me contro te, rivelato il prezzo (esorbitante) dell’anello con cui Luì ha chiesto la mano di Sofì - bottinochiara_ : Scusate ma questi si sposano e io ancora inveisco contro gli autori, non ho certezze ma nemmeno dubbi - WALLS_MY_FAV : @SwaggjNialll AHAHHAHAHA AIUTOO, MA E VERO CHE SI SPOSANO I ME CONTRO TE? AHHAAHAH - erica_sesi : RT @crocinoo: perché si chiamano Me contro Te se poi si sposano - settedelmattino : come mi sento ad avere cambiato il mio nick insta in settedellamartina? non lo so ma i me contro te si sposano -