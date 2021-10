I dipendenti Philips piantano 250 alberi al Parco Nord (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Milano, 20 ottobre 2021 " Il Parco Nord Milano diventa ancora più verde grazie a sponsor privati, come Philips Italia . L'azienda, infatti, ha deciso di impegnarsi nella costruzione di una nuova area ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Milano, 20 ottobre 2021 " IlMilano diventa ancora più verde grazie a sponsor privati, comeItalia . L'azienda, infatti, ha deciso di impegnarsi nella costruzione di una nuova area ...

Advertising

Giorno_Milano : I dipendenti Philips piantano 250 alberi al Parco Nord - giornaleradiofm : Sostenibilità: Dipendenti Philips al Parco Nord Milano per piantare 250 alberi: Milano, 20 ott. (Adnkronos) - 'La r… - TV7Benevento : Dipendenti Philips al Parco Nord Milano per piantare 250 alberi... - fisco24_info : Dipendenti Philips al Parco Nord Milano per piantare 250 alberi: Nell'ambito dell'iniziativa 'A tree for you&MI'… - Giorno_Milano : I dipendenti Philips creano un boschetto al Parco Nord Milano -

Ultime Notizie dalla rete : dipendenti Philips I dipendenti Philips piantano 250 alberi al Parco Nord ... come Philips Italia . L'azienda, infatti, ha deciso di impegnarsi nella costruzione di una nuova area boschiva. Così, oggi, mercoledì 20 ottobre, circa 80 dipendenti si sono dati appuntamento nel ...

Lush lancia Bring It Back, nuovo sistema di reso delle confezioni Read More Ambiente Dipendenti Philips al Parco Nord Milano per piantare 250 alberi 20 Ottobre 2021 "La responsabilità verso il pianeta e la società è profondamente radicata nel Dna di Philips e oggi ...

Dipendenti Philips al Parco Nord Milano per piantare 250 alberi Adnkronos I dipendenti Philips piantano 250 alberi al Parco Nord L'iniziativa rientra nel programma di responsabilità sociale dell'azienda, che ogni anno dedica una giornata lavorativa al volontariato ...

Dipendenti Philips al Parco Nord Milano per piantare 250 alberi "La responsabilità verso il pianeta e la società è profondamente radicata nel Dna di Philips e oggi lo abbiamo voluto testimoniare nel Comune di Milano, dove la nostra azienda si è stabilita da quando ...

... comeItalia . L'azienda, infatti, ha deciso di impegnarsi nella costruzione di una nuova area boschiva. Così, oggi, mercoledì 20 ottobre, circa 80si sono dati appuntamento nel ...Read More Ambienteal Parco Nord Milano per piantare 250 alberi 20 Ottobre 2021 "La responsabilità verso il pianeta e la società è profondamente radicata nel Dna die oggi ...L'iniziativa rientra nel programma di responsabilità sociale dell'azienda, che ogni anno dedica una giornata lavorativa al volontariato ..."La responsabilità verso il pianeta e la società è profondamente radicata nel Dna di Philips e oggi lo abbiamo voluto testimoniare nel Comune di Milano, dove la nostra azienda si è stabilita da quando ...